Motorista e criança baleados em ataque a tiros em Maricá seguem internados

Rio - O motorista Evaldo Ribeiro de Azevedo, de 37 anos, vítima de um ataque a tiros em Maricá, segue internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no mesmo município. o motorista passou por cirurgia para retirada do projétil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá, o procedimento foi bem sucedido e ele está estável.

Na última sexta-feira (27), João Vitor e suas filhas gêmeas estavam em um carro por aplicativo, com o motorista Evaldo, quando foram atacados a tiros, no bairro Santa Paula, em Inoã, Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O pai estava voltando da casa da ex-companheira, onde havia pegado as meninas. O veículo foi atacados a tiros por criminosos, que mataram o pai. As outras três vítimas foram socorridas ainda com vida e levadas para o hospital.

