Motorista de ônibus incendiado segue internado com quadro de saúde estável

Rio - O motorista de ônibus, Alecxander Montanheiro, de 53 anos, que sofreu queimaduras durante os ataques que ocorreram na Zona Oeste, permanece internado, nesta sexta-feira (27), no Hospital Municipal Pedro II com estado de saúde estável.Ele foi vítima de um dos incêndios aos 35 coletivos que ocorreram na última segunda-feira (23) em represália à morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, o 'Faustão'.

O criminoso, além de ser sobrinho de Zinho, também era preparado para ser o sucessor do tio. Conhecido como 'senhor da guerra', ele é apontado pela Polícia Civil como responsável pela união do tráfico e milícias.Alecxander trabalhava em um dos ônibus da linha 804 (Campo Grande x Largo do Aarão), da empresa Expresso Pégaso, quando criminosos atearam fogo no coletivo.

