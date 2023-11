Motorista de BMW fura blitz e passageiro morre ao ser baleado pela polícia, em Brasília

Um homem, de 24 anos, morreu no início da madrugada deste domingo (29), em Brasília, após o motorista do carro em que estava furar uma blitz e atropelar um policial militar. Ao acelerar, os agentes efetuaram disparos contra o veículo e o passageiro foi atingido. Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais atiraram contra os pneus, mas o veículo conseguiu ultrapassar a barreira e chegar ao próximo ponto de contenção.

Segundo a PM, ao perceber que o passageiro foi atingido, acionaram socorro, mas ele veio a óbito no local. Em nota, a Polícia Militar informou que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia. O policial atropelado foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Base onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

