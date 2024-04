Motorista de aplicativo arrasta mulher e filha de 5 anos para fora do carro

Uma câmera flagrou o momento em que um motorista de aplicativo arrasta uma mulher e a filha dela, de apenas 5 anos, para fora do carro em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite de domingo (31). Nas imagens, é possível ver o motorista arrastando a cabeleireira Thaiene de Oliveira, de 37 anos, com a criança no colo. Ela conta que, além da menina, estava com a irmã, sobrinho e um amigo no veículo. Eles solicitaram a corrida no bairro Retiro, com destino ao bairro Eucaliptal.

Durante o trajeto, a irmã da Thaiene pediu para o motorista desviar o caminho do GPS para deixar o amigo em casa. Segundo ela, o motorista negou e disse que seguiria o trajeto indicado pelo aplicativo de trânsito. A cabeleireira conta que, depois de deixar o amigo em casa, o motorista se perdeu e pediu ajuda para a família. Foi quando a irmã dela, então, disse que ele deveria seguir o GPS. Segundo Thaiene, o homem se irritou e mandou que o grupo descesse do veículo

