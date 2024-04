Mosquitos modificados em laboratório combatem a dengue no Rio de Janeiro

Mosquitos modificados em laboratório deram muito certo como medida de combate à dengue em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Devido ao sucesso na cidade vizinha, a capital fluminense começou a usar a estratégia com a bactéria wolbachia em alguns bairros. A wolbachia é uma bactéria natural, encontrada em mais da metade dos insetos. Como não está presente no Aedes aegypti, ela é introduzida nos ovos do mosquito, os chamados “wolbitos”, criados em laboratório.

A wolbachia impede que o inseto transmita os vírus da dengue, zika e chikungunya. A tendência é de que, com a reprodução natural, a população do Aedes aegypti seja substituída por mosquitos incapazes de transmitir as doenças. No Rio, três bairros começaram a receber os mosquitos do bem nesta terça-feira (2). Nas próximas semanas, Caju, na Zona Norte, e o Centro, receberão pelo menos 600 mil wolbitos. A expectativa é atingir ao menos 1,5 milhão de pessoas. A Ilha de Paquetá também receberá o reforço no combate à doença

