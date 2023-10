Mortos em ataque no Maine tentaram parar atirador em pista de boliche, diz pai de vítima

Michael Deslauriers II foi morto enquanto tentava parar o homem que fez o ataque a tiros na quarta-feira (25) à noite na cidade Lewiston, no estado norte-americano do Maine. A informação foi compartilhada pelo seu pai, Michael Deslauriers, em publicação feita no Facebook.

Ele é especialista em abastecimento de petróleo na Reserva do Exército, segundo registros fornecidos à CNN na quinta-feira. Card se alistou em dezembro de 2002 e não teve nenhuma missão de combate, conforme aponta seu histórico.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Ataques a tiros deixam ao menos 22 mortos no Maine, Estados UnidosAtaques a tiros deixam ao menos 22 mortos no Maine, Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Ataques a tiros deixam ao menos 16 mortos no Maine, nos Estados UnidosSegundo a polícia, os ataques ocorreram em ao menos dois locais, um restaurante e um estabelecimento de boliche Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em massa em Maine, nos Estados Unidos, deixa 22 de mortosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Atirador mata ao menos 16 pessoas em Maine, nos Estados UnidosAtirador mata ao menos 16 pessoas em Maine, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Al menos 22 muertos en un tiroteo masivo en MaineEl asesino, aún a la fuga, actuó en una bolera y un restaurante de Lewiston, segunda ciudad del Estado del noreste del país Consulte Mais informação ⮕

Al menos 16 muertos en un tiroteo masivo en MaineEl asesino, aún a la fuga, actuó en una bolera y un restaurante de Lewinston, segunda ciudad del Estado del nordeste del país Consulte Mais informação ⮕