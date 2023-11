Morto aos 54 anos, Matthew Perry exaltou ajuda de Jennifer Aniston em sua luta contra as drogas: 'Pessoa que mais me estendeu a mão'

. Ele dizia estar sóbrio nos últimos meses de vida e atribuiu o progresso, em parte, à ajuda da amiga e ex-colega de cena no seriado Jennifer Aniston, intérprete da personagem Rachel. Em entrevista a Diane Sawyer, Perry destacou que a atriz o confrontou sobre o abuso de substâncias e alertou que "todos sabiam" que ele andava bebendo.— Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a pessoa que mais estendeu a mão.

Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um telefonema para o serviço de emergência 911, pronto-socorro nos Estados Unidos, foi feito às 16h07, horário local, e registrado como resgate na água, de acordo com uma fonte policial para o site da NBC. O corpo de Perry passará por necrópsia.

Nenhum dos atores principais de "Friends" se manifestou publicamente até o momento. Mas um amigo de Lisa Kudrow diz que ela ficou "perplexa" com a notícia da morte. De acordo com o amigo de Lisa, Perry estava "mais próximo do que nunca" dos pais e engajado em se manter sóbrio. A fonte também relatou ao "DailyMail" que a artista pensa em adotar o cachorro de Perry, Alfred, comprado há três anos e com o qual o intérprete de Chandler costumava aparecer nas redes sociais. headtopics.com

Assim que a notícia da morte foi confirmada, uma legião de fãs e amigos se manifestou nas redes. Esta é a primeira vez que a família se procuncia sobre a morte de Perry, que ficou famoso como Chandler da série "Friends".

Eles também agradecem ao apoio dos fãs e colegas, dizendo que “todos vocês significaram muito para ele e agradecemos a grande manifestação de amor”. headtopics.com

