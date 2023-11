Morte de Matthew Perry: pais e padrasto do ator vão à casa dele e lamentam sua morte, diz site

"Estamos extremamente tristes com o falecimento prematuro de Matthew Perry. Ele trouxe muita alegria para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo com seu timing cômico perfeito e humor irônico. Seu legado viverá por inúmeras gerações", informou a emissora NBC, que transmitiu a série por 10 anos, no X (antigo Twitter).

"Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo. Uma tremenda manifestação de amor", disse um familiar não identificado. Estiveram no local os pais do ator, Suzanne Morrison e John Bennett, e seu padastro, Keith Morrison.A morte O ator, que ficou famoso ao interpretar Chandler em "Friends", foi encontrado em uma banheira de hidromassagem.

No local não havia drogas nem indícios de crime. A equipe de socorristas considera a possibilidade de afogamento. A investigação sobre o caso está em andamento. "Respondemos às 16h10 a uma investigação de morte de um homem na faixa dos 50 anos", disse à AFP um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, sem confirmar o nome do falecido.

A última foto postada pelo ator no Instagram é de cinco dias atrás. A imagem mostra ele em uma piscina. Útima foto postada por Matthew Perry em rede social mostra o ator em uma piscina. Post foi feito em 23 de outubro — Foto: Reprodução/Instagram

