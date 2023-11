Morte de fã de Taylor Swift adia show no Rio de Janeiro

Taylor Swift fez seu primeiro show no Brasil no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para um público aproximado de 60 mil pessoas. A morte de uma jovem no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/11), deixou a legião de fãs da cantora americana em choque. Ela foi identificada como a universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso.

A cantora anunciou nos stories de seu Instagram que a apresentação programada para este sábado (18/11) foi adiada. "Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada para adiar o show de hoje devido às extremas temperaturas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos integrantes no palco e da equipe vêm e sempre virão em primeiro lugar." Swift não citou uma nova data nem a T4F, produtora da turnê no Brasil, mas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse no X (antigo Twitter) que o show será na próxima segund





Jovem morre durante show de Taylor Swift no RioAna Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. A jovem foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio; causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

Operação especial para shows da Taylor Swift no RioA Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os shows da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 19h30. Os ingressos estão esgotados e foram vendidos a partir de R$ 240. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177.

Fã morre em decorrência do calor no show da cantora Taylor Swift, no RioA fã que morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), foi identificada como Ana Clara Benevides Machado. A jovem tinha 23 anos, estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas era de Sonora, em Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela TV Globo com parentes da jovem. A TV Globo também apurou que o pai e uma prima de Ana embarcaram às 6h deste sábado para o Rio. Ana Benevides, de 23 anos, viajou ao Rio de Janeiro para assistir ao show de Taylor Swift

Problemas de organização marcam estreia da turnê de Taylor Swift no RioA estreia da turnê de Taylor Swift no Rio foi marcada por problemas de organização, como atraso na abertura dos portões e falta de organização nas filas e no transporte. Apesar disso, os shows começaram pontualmente e duraram mais de três horas.

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais

