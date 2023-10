Morte de ex-premiê chinês revive questões sobre o país

Em 12 horas, o anúncio da morte do ex-premiê chinês Li Keqiang teve 1,8 bilhão de cliques na principal mídia social do país. Número dois na hierarquia do Partido Comunista durante uma década até se aposentar, em março deste ano, Li era considerado um moderado reformista para os padrões locais.

Sua morte pegou de surpresa chineses e observadores. Imediatamente surgiram especulações sobre suas reais circunstâncias, mesmo sem haver nenhum indício de que a versão oficial não seja a correta. É o que acontece num país onde a transparência é mínima sobre o alto escalão do poder.

Presidente Xi Jinping (direita) senta-se ao lado do premier Li Keqiang enquanto o ex-presidente Hu Jintao é retirado da cerimônia de encerramento do Congresso do PC Chinês — Foto: Noel Celis/AFP A morte de Li evocou duas outras questões, uma sobre o passado, a segunda sobre o presente. Para onde teria ido acaso Li Keqiang tivesse sido o escolhido para liderar o país, com um estilo mais aberto que o de Xi Jinping? Quando tornou-se premier, Li assumiu uma posição de destaque, como timoneiro da política econômica do país. O protagonismo teve vida curta. headtopics.com

A segunda pergunta tem a ver com a memória de outro líder mais liberal, Hu Yaobang, também vítima de um ataque cardíaco. O luto provocado por sua morte em 1989 foi o início do movimento que levou aos protestos pró-democracia da Praça da Paz Celestial, esmagado três meses depois pela repressão do Exército.

Mas o momento é de estagnação econômica e muitos jovens questionam o que o futuro lhes reserva caso a desaceleração continue. Neste ambiente, mesmo com todo o controle que mantém nas ruas e no espaço digital, o governo provavelmente evitará correr os riscos de realizar um funeral público para Li como foi o de Hu Yaobang em 1989. headtopics.com

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Ex-premier chinês, Li Keqiang, morre de ataque cardíaco aos 68 anosLi deixou o cargo de primeiro-ministro em março, depois de uma década na segunda posição do país Consulte Mais informação ⮕

China: morre ex-premiê Li Keqiang, diz TV estatalAnúncio é da emissora de televisão estatal; segundo Pequim, Li Keqiang morreu de um ataque cardíaco súbito Consulte Mais informação ⮕

Muere el ex primer ministro de China Li Keqiang a los 68 añosConsiderado un defensor de la apertura económica de China, su figura quedó ensombrecida con la creciente concentración de poder de Xi Jinping Consulte Mais informação ⮕

Ex-premiê chinês Li Keqiang morre de ataque cardíacoDurante uma década, Li formou uma dupla com o presidente Xi Jinping; ele foi substituído em março no cargo de primeiro-ministro por Li Qiang Consulte Mais informação ⮕

Ex- premiê da China Li Keqiang, marginalizado por Xi Jinping, morre aos 68 anosAntes visto como um dos principais candidatos à liderança do Partido Comunista, Li, conhecido por ser mais reformista, foi deixado de lado nos últimos anos por Xi Jinping, que aumentou seu controle sobre o poder e conduziu a segunda maior economia do mundo em uma direção mais... Consulte Mais informação ⮕

Pequim enfrenta o final de outubro mais quente já registradoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕