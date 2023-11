Morte de DJ alemã: quem é Shani Louk, artista sequestrada pelo Hamas

A DJ Shani Louk foi confirmada como morta nesta segunda-feira (30) pela mãe da artista. Ela participava de uma festa de música eletrônica em Israel, quando o Hamas começou a guerra. Seu nome virou notícia pelo mundo após sua mãe gravar vídeos de apelo para que a filha fosse resgatada (veja vídeo abaixo).

“Infelizmente, recebemos ontem a notícia de que a minha filha já não está viva”, disse Ricarda Louk à emissora alemã RTL/ntv. Mãe diz que jovem que aparece em carro do Hamas é sua filha Segundo Ricarda, é a filha de 22 anos que apareceu em um vídeo que mostra o corpo de uma mulher seminua na traseira de uma caminhonete conduzida por integrantes armados do Hamas, grupo terrorista que atua nos Territórios Palestinos (são duas áreas não contínuas: a Faixa de Gaza e a Cisjordânia).

Filha reconhecida em vídeo Em uma primeira gravação enviado para a imprensa, Ricarda disse ter reconhecido a filha imediatamente após ver o vídeo. Imagens que circulam pela internet mostram que uma pessoa chega a cuspir no corpo. headtopics.com

Shani era uma das participantes da festa de música eletrônica atacada pelo Hamas no sábado (7), perto de Re'im, em uma região de deserto em Israel. Segundo a revista alemã "Der Spiegel", Shani, que tem cidadanias israelense e alemã, nunca morou no país europeu, mas visitou várias vezes os avós em Ravensburg, Baden-Württemberg. Sua mãe, católica que mais tarde se converteu ao judaísmo, emigrou para Israel.

O pai de Shani, também segundo a publicação, é judeu israelense. A família vive a cerca de 80 quilômetros da Faixa de Gaza.Ferimento na cabeça Nesta terça-feira (10), Ricarda gravou novo vídeo de apelo com novas informações sobre a filha, que ela diz estar viva. headtopics.com

