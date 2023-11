Morre Tito Costa, prefeito de São Bernardo do Campo durante greves do ABC

Morreu neste sábado (28.out), o jurista e político, Antônio Tito Costa, aos 100 anos, em Torrinha, interior de São Paulo. Tito foi prefeito de São Bernardo do Campo durante as greves do ABC lideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a acolher Lula em sua residência depois de ter sido preso, em 1980.

O presidente se manifestou em suas redes sociais e disse que Tito"atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores.

Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e?Além de prefeito, Tito foi deputado federal constituinte, eleito em 1987. headtopics.com

Morre Tito Costa, ex-constituinte e prefeito de São Bernardo durante greves lideradas por LulaPresidente publicou nota de pesar neste domingo lamentando a morte de político Consulte Mais informação ⮕

