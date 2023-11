Morre Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos

Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, morreu neste domingo (19) aos 96 anos. A informação foi divulgada pelo Carter Center — organização sem fins lucrativos mantida por ela e pelo seu marido, o ex-presidente Jimmy Carter. Como primeira-dama, Rosalynn trabalhou incansavelmente em nome da reforma da saúde mental e profissionalizou o papel de esposa do presidente.

Ela faleceu pacificamente com a família ao seu lado em sua casa em Plains, no estado norte-americano da Geórgia, conforme informou o centro em comunicado. “Rosalynn foi minha parceira igual em tudo que conquistei”, disse seu marido, o ex-presidente Jimmy Carter, em comunicado. “Ela me deu orientação sábia e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn existiu, sempre soube que alguém me amava e me apoiava.” O Carter Center anunciou na sexta-feira (17) que a ex-primeira-dama havia sido internada e começava a receber cuidados paliativos. Ela foi diagnosticada com demência em maio. Seu marido começou a receber cuidados paliativos domiciliares em fevereiro de 2023, após uma série de internações hospitalare





