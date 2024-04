Morre o homem mais velho do mundo, Juan Vicente Pérez Mora, aos 114 anos

O venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, certificado em 2022 pelo Guinness como o homem mais velho do mundo, morreu nesta terça-feira (2) aos 114 anos, confirmaram autoridades e familiares. "Juan Vicente Pérez Mora transcendeu para a eternidade aos 114 anos Ele deu à Venezuela o Recorde Guinness por ser o homem mais velho do mundo", disse o presidente Nicolás Maduro.

Ele foi oficialmente confirmado como o homem mais velho vivo em 4 de fevereiro de 2022, quando tinha 112 anos e 253 dias, de acordo com o site www.guinnessworldrecords.com.O agricultor conhecido como "Tio Vicente" nasceu em El Cobre, estado de Táchira (oeste), em 27 de maio de 1909, e foi o nono filho de dez irmãos. "Aos cinco anos, começou a trabalhar com seu pai e seus irmãos na agricultura, ajudando na colheita de cana-de-açúcar e café", indicou a organização Guinness World Records após conceder-lhe a distinçã

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

