Morre Matthew Perry, ator que viveu o Chandler da série 'Friends', aos 54 anos

O ator Matthew Perry, famoso por viver o personagem Chandler na série de TV "Friends" (1994-2004), foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem na sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 54 anos. Fontes ouvidas pelo site americano "TMZ" relatam que o artista teria se afogado — e que socorristas teriam atendido a uma chamada de emergência devido a uma parada cardíaca na residência do americano.

Apesar dos pesares — e dos perrengues —, Matthew Perry fez questão de pincelar doses de bom humor na maior parte das páginas do título, mesmo naquelas em que repassa momentos sórdidos ou internações que encarou para livrar-se (temporariamente) de seus vícios. E tem também a sinceridade. Sim, o ator parece ter se divertido ao escrever sua biografia.

Perry lançou autobiografia em 2022, onde revelava angústia na luta contra as drogas — Foto: Divulgação Língua afiada e talento nato para as telas, Perry começou a ganhar destaque no meio artístico ainda adolescente, até que, meio por acaso, conseguiu pegar o último papel disponível para a série “Friends”. O jovem aspirante ao estrelato em Hollywood nunca teve a menor dúvida de que Chandler não era apenas um personagem: na sua ótica, Chandler era o próprio Matthew Perry. headtopics.com

E garantia de que jamais trabalhou sob o efeito de drogas nos 237 episódios do maior sucesso da TV americana de sua época. Certa vez, porém, ele deixou a clínica de desintoxicação onde estava internado apenas para gravar o casamento de Chandler com Monica (a atriz Courteney Cox). No fim do dia, voltou para a reabilitação.

