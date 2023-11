Morre Danilo Santos de Miranda, sociólogo e ex-seminarista, aos 80 anos

Morreu na noite de domingo (29.out) Danilo Santos Miranda, aos 80 anos, em São Paulo. O sociólogo, filósofo e ex-seminarista, considerado um alicerce da cultura paulista, estava internado desde o início de outubro no Hospital Israelita Albert Einstein. A causa da morte, no entanto, ainda não foi revelada pela equipe médica.Miranda foi responsável pela direção do Serviço Social do Comércio (Sesc) de São Paulo por 40 anos.

Pelas redes sociais, o Sescsp lamentou a morte de Miranda e expressou solidariedade aos familiares e amigos do sociólogo."Neste momento de grande consternação para todos nós, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro", escreveu a entidade.

Com enorme pesar e profunda dor, comunicamos o falecimento de nosso Diretor Regional, Danilo Santos de Miranda, na noite de domingo, 29/10. Natural de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, Danilo dedicou 55 anos de sua vida ao Sesc SP, estando à frente da Diretoria?Artistas também utilizaram as redes sociais para se despedir de Miranda. O cineasta Fernando Grostein Andrade classificou o sociólogo como"um amigo e um homem sem igual". O mesmo foi dito pelo apresentador Serginho Groisman, que descreveu Miranda como uma uma referência cultural."Um homem bom que já sinto falta. headtopics.com

