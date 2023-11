Morre Danilo Santos de Miranda, filósofo, sociólogo e ex-seminarista, aos 80 anos

Morreu neste domingo (29) Danilo Santos Miranda, aos 80 anos, em São Paulo. O sociólogo, filósofo e ex-seminarista estava internado desde o começo de outubro. A causa da morte não foi revelada.

Durante 40 anos, Miranda foi figura central da cidade ao dirigir o Sesc de São Paulo, uma das instituições culturais mais importantes do Brasil. Ao longo deste período, o filósofo abriu diversas unidades em todo o estado.

