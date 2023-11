Morre Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, aos 80 anos

Morreu no domingo (29) Danilo Santos Miranda, aos 80 anos, diretor do Sesc São Paulo. A informação foi confirmada pela instituição. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o sociólogo, filósofo e ex-seminarista ingressou no Sesc Paulista (Serviço Social do Comércio) em 1968 e estava à frente da diretoria regional desde 1984.

"Neste momento de grande consternação para todos nós, em nome da Presidência, do Conselho Regional e do corpo de funcionários do Sesc SP, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro", declarou a instituição.

