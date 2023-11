Morre atriz Elizangela aos 68 anos

Morreu, nesta sexta-feira (3), a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro (conhecida apenas como Elizangela), aos 68 anos, em Guapimirim, no estado do Rio. A atriz dera entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello devido a uma parada cardiorrespiratória após ser atendida pelas equipes do SAMU. Houve tentativas de reanimá-la durante o translado e já no hospital, mas sem êxito. Em nota, a Prefeitura Municipal de Guapimirim lamentou "a morte da consagrada atriz"

. "Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira,Elizangela começou a atuar ainda na infância e ganhou fama por atuar em novelas como "Força do querer", "Senhora do destino" e "Dona do pedaço", entre outros sucessos. Nascida em 11 de dezembro de 1954, no Rio, era filha de um executivo e de uma dona de casa. Aos 7 anos, já fazia comerciais ao vivo na TV Excelsior. Na mesma emissora, estrelou o programa de entrevistas “A outra face do artista”, o “Jornal infantil Excelsior” a atração de variedades “Futurama” — tudo ao vivo. Aos 10 anos, comandava um programa de auditório no horário nobre: “Essa gente inocente

