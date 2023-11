Morre, aos 80 anos, Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo

e especialista em ação cultural. A informação foi divulgada pela instituição e nas redes sociais de Miranda. A página destacou os 55 anos de dedicação ao Sesc paulista, onde esteve à frente da diretoria regional desde 1984.

"Neste momento de grande consternação para todos nós, em nome da Presidência, do Conselho Regional e do corpo de funcionários do Sesc SP, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro", declarou a instituição. A causa da morte não foi informada.

Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio, Miranda estudou no seminário dos jesuítas, em Friburgo, na adolescência. Posteriormente, estudaria filosofia e sociologia."Do ponto de vista do acúmulo da experiência, me considero privilegiado. Tive uma infância muito ativa e feliz, uma formação razoavelmente sólida, e uma vida profissional também bastante variada. headtopics.com

Falando sobre a sua trajetória, comentou também sua perspectiva de futuro."Eu, sobretudo, acredito no futuro - pessoal e coletivo - e me coloco como alguém que, dentro do meu pedaço, batalho por um mundo melhor. Não pretendo fazer nada muito extraordinário do ponto de vista político, cultural ou social, mas, a partir das minhas experiências, espero colaborar para que a gente melhore as coisas para todo mundo", disse à publicação..

Questionado na revista do Sesc sobre o País, destacou o papel da cultura."O Brasil tem condições de melhorar as coisas para o futuro, mas tudo isso envolve política, sim, envolve economia, sim, mas envolve, sobretudo, a cultura e o convencimento a respeito de quem nós somos. E que papel temos nós - os brasileiros comuns - nisso? Temos que colaborar na nossa atividade, no nosso dia a dia. headtopics.com

Morre Danilo Santos de Miranda, sociólogo e ex-seminarista, aos 80 anosMorre Danilo Santos de Miranda, sociólogo e ex-seminarista, aos 80 anos Consulte Mais informação ⮕

Morre Danilo Santos de Miranda, filósofo, sociólogo e ex-seminarista, aos 80 anosGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Sesc Nova Iguaçu realiza 4ª edição do seu Torneio de Judô neste domingoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Morre aos 80 anos Richard Moll, ator de 'Night Court'Morre aos 80 anos Richard Moll, ator de 'Night Court' Consulte Mais informação ⮕

Morre Tito Costa, prefeito de São Bernardo do Campo durante greves do ABCMorre Tito Costa, prefeito de São Bernardo do Campo durante greves do ABC Consulte Mais informação ⮕

Chandler de 'Friends', Matthew Perry morre aos 54 anosChandler de 'Friends', Matthew Perry morre aos 54 anos Consulte Mais informação ⮕