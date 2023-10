Morgan Freeman: 'Todos sabemos sobre as mudanças climáticas, nós estamos causando isso'

A voz rica e majestosa de Morgan Freeman agraciou, ao longo dos anos, vários documentários sobre religião, refugiados judeus e até pinguins. E o próximo tem escopo e tema apropriados para um homem popularmente conhecido como a voz de Deus: toda a história da vida na Terra.

Produzido pela Silverback Films em associação com a Amblin Television, de Steven Spielberg, o programa utiliza efeitos visuais para evocar criaturas pré-históricas realistas, incluindo mamutes peludos, um dinossauro de quatro asas chamado Anchiornis e, claro, o Tiranossauro Rex. Os efeitos visuais representam de 30% a 40% de cada episódio; enquanto o restante são cenas filmadas em 45 países, incluindo Equador, Costa do Marfim, Marrocos e Reino Unido.

“Foi dito que Deus criou os céus e a terra e colocou o homem no controle”, disse Freeman em entrevista este mês. “Seria um grande erro se Deus realmente fizesse isso, porque em apenas alguns milhões de anos quase criamos outro evento de nível de extinção.” headtopics.com

Uma das coisas que me interessou nesta série é que ela vai até o início dos tempos e recria essas criaturas usando efeitos visuais.

