Morata marca, e Atlético de Madrid vence Alavés pela La Liga

Rodrigo Riquelme abre o placar para o Atleti e Morata marca mais um na temporadaO Atlético de Madrid venceu o Alavés por 2 a 1 neste domingo (29), no Civitas Metropolitano, em partida válida pela 11ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). Rodrigo Riquelme e Álvaro Morata marcaram para o time da casa, e Ander Guevara, já nos acréscimos, descontou para o time visitante.

A vitória deste domingo representa um marco histórico para o Atlético de Madrid. Este foi o 15º triunfo consecutivo da equipe colchonera em jogos de La Liga. Com o resultado, o Atleti chega aos 25 pontos, ultrapassa o Barcelona e assume a terceira posição na tabela. O Alavés, com nove pontos, permanece na 17ª posição, próximo da zona de rebaixamento.

Álvaro Morata e Mario Hermoso comemoram o segundo gol do Atlético de Madrid contra o Alavés (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

