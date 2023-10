Moraes vota pela condenação de mais seis réus pelo 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (27) pela condenação de mais seis réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Até o momento, somente o ministro proferiu voto no julgamento virtual aberto para julgamento dos réus, que foram presos pela Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto durante os atos de depredação.

Pelo entendimento, os acusados também deverão pagar R$ 30 milhões solidariamente com todos os investigados pela depredação do patrimônio público. As penas envolvem os crimes associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. O julgamento das ações penais é realizado na modalidade virtual e será finalizado no dia 7 de novembro.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Moraes autoriza incorporar relatório da CPMI do 8/1 ao inquérito das fake newsProvas e documento também serão compartilhados com inquérito das milícias digitais Consulte Mais informação ⮕

Moraes integra relatório da CPMI do 8 de Janeiro a inquéritos no STFO documento final da comissão sugere o indiciamento de 61 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro (PL) Consulte Mais informação ⮕

Moraes inclui relatório da CPMI do 8/1 no inquérito das fake newsMinistro do STF determinou o compartilhamento do relatório também com os inquéritos das milícias digitais e da Abin paralela Consulte Mais informação ⮕

Moraes incorpora relatório da CPMI a investigações no STFMinistro determina que documento seja compartilhado com inquéritos das fake news, milícias digitais, do 8 de Janeiro e do programa espião da Abin Consulte Mais informação ⮕

Moraes inclui relatório da CPMI em investigações que estão no SupremoDocumento indicia 61 pessoas, entre eles, Jair Bolsonaro Consulte Mais informação ⮕

Filme traz a história do pianista de Vinicius de Moraes que foi vítima da ditadura argentinaDocumentário de animação “Atiraram no Pianista” relembra o músico Francisco Tenório Júnior Consulte Mais informação ⮕