Moraes ironiza roupa de Luciano Hang durante julgamento de Bolsonaro: 'Verde periquito'

O Tribunal entendeu que Hang utilizou a estrutura e a marca da Havan para influenciar o resultado do pleito em favor da chapa de Ari Vequi e Gilmar Doerner, em Brusque (SC). Prefeito e vice-prefeito, respectivamente, tiveram o mandato cassado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CARTACAPITAL: ‘Verde periquito’: Moraes ironiza Hang em condenação de Bolsonaro por abuso no 7 de SetembroNo Bicentenário da Independência, o empresário teve espaço de destaque ao lado do então presidente, de quem foi um ferrenho apoiador

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Moraes ironiza traje de Luciano Hang no Sete de Setembro durante julgamento de Bolsonaro no TSE: 'Verde periquito'Empresário ficou entre o então chefe do Executivo e o presidente de Portugal durante o desfile cívico-militar do Bicentenário da Independência

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Valdemar prevê volta de Bolsonaro ao Planalto e manda recado a Moraes'Eles têm cometido várias irregularidades no Poder Judiciário. Isso vai custar caro para eles um dia', diz o cacique do PL sobre operação da PF

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Luciano Huck enaltece Angélica em comemoração aos 19 anos de casamento: 'Celebrando'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Deltan critica Moraes, o assistente de acusaçãoO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Reação de PGR interina que contrariou Alexandre de Moraes é vista como defesa do MPReação de PGR interina que contrariou Alexandre de Moraes é vista como defesa do MP

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕