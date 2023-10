Moraes concede liberdade a influenciador que ameaçou ministros e políticos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (27) a liberdade provisória ao influenciador Ivan Rejane Fonte Boa Pinto. Ele estava preso desde julho de 2022, por ordem do magistrado, por divulgar ameaças nas redes sociais contra ministros da Corte e políticos de esquerda. Segundo Moraes, não há mais motivos para manter a prisão.

O caso A PF prendeu o influenciador em 22 de julho do ano passado em Belo Horizonte. A medida foi autorizada por Moraes. Em novembro, o magistrado determinou que os investigadores tomassem o depoimento de todos as pessoas que mantiveram contato com Ivan por WhatsApp, além de identificar os participantes do grupo “Caçadores de ratos do STF”, comunidade que o influenciador fazia parte. Nas redes sociais, Ivan se intitula “Terapeuta Papo Reto”.

