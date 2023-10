Moradores de São Paulo podem renegociar contas de luz com até 75% de desconto

oferecendo descontos de até 75% para população renegociar contas de luz atrasadas.Para participar, é necessário estar apto a participar da terceira fase do Desenrola, ou seja, ter renda de até dois salários (R$ 2.640) mínimos ou estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) do governo.As negociações ocorrem exclusivamente por meio do portal do Desenrola Brasil, ou seja, não serão realizadas nos canais de atendimento da Enel.

O programa prevê duas modalidades de negociação: à vista ou em até 60 vezes, por intermédio dos bancos habilitados. Ao acessar a plataforma do programa, será possível consultar as opções disponíveis para cada cliente.

A campanha abrange apenas as dívidas negativadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Não poderão ser renegociadas dívidas com garantia real, de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com funding ou riscos de terceiros.Desde o dia 9 de outubro, está aberta para a população a plataforma oficial do Desenrola Brasil. headtopics.com

Para dívidas atualizadas de até R$ 5 mil, o programa oferece parcelamento de até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês. Já para dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, o pagamento poderá ser feito à vista, com descontos e condições especiais que podem chegar, a depender do credor, em até 96% - a média dos descontos, segundo o Ministério da Fazenda, é de 83%.

Jornalista formada pela Unesp, mestranda em Jornalismo Científico na Unicamp e especializada em Jornalismo Econômico pela FGV. Tem mais de 5 anos de experiência em redação com passagens pelo G1 e Estadão.A XR Advisor cresce 61% em um ano com soluções de negócios diversificadas headtopics.com

Consulte Mais informação:

exame »

Traficantes do PCC são presos durante operação em condomínio em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Afegãos são agredidos e chamados de “terroristas” em São Paulo, diz boletimOfensas foram ditas por homem que abordou mulher com os filhos pequenos no centro da cidade Consulte Mais informação ⮕

Médico está foragido acusado de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroidas em SPPaulo Augusto Berchielli atendia em uma clínica no bairro de Tatuapé, em São Paulo Consulte Mais informação ⮕

Áreas de lazer totalmente reformadas são entregues aos moradores de Volta RedondaMunicípio pretende restaurar todas as praças públicas da cidade até dezembro de 2024 Consulte Mais informação ⮕

Agtechs brasileiras receberam 75% do investimento em startups do agro na América LatinaSegundo relatório da consultoria Distrito, investimento em startups do agro bateu recorde em 2022 no país - e deve apresentar queda nesse ano Consulte Mais informação ⮕

Vilã da prévia da inflação, passagem aérea dispara 23,75%Nos últimos 12 meses, a alta chegou a 3,80%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Consulte Mais informação ⮕