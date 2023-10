Moradores de Gaza não confiam no Hamas, mostra pesquisa

Os palestinos não confiam no Hamas e, às vésperas do ataque do grupo terrorista a Israel, consideravam que suas demandas políticas recebiam pouca atenção., um centro de estudos independente apoiado por instituições do Oriente Médio e do Ocidente, como o Centro de Estudos Estratégicos da Universidade da Jordânia e a Universidade Princeton, nos Estados Unidos.

Quadro mostra a confiança dos palestinos no Hamas, a partir de cima: “muita”, “bastante”, “não muita”, “nenhuma”, “não sabe/não respondeu”Os habitantes de Gaza consideram que o Hamas não ouve a população. Apenas 26% disseram que o grupo responde às demandas dos cidadãos. A maioria considera que o governo não presta muita atenção às suas necessidades.

Quadro mostra percepção dos palestinos sobre atenção que o Hamas dá às suas demandas: segundo a maioria das respostas, grupo “não é muito receptivo”Questionados sobre como o conflito histórico entre israelense e palestinos deveria ser solucionado, 73% dos moradores de Gaza declararam apoio a uma solução pacífica e 20% preferiram uma solução militar que levasse à destruição do Estado judeu. headtopics.com

