Moradores da Rocinha jogam sinuco em meio à escuridão. Rua da comunidade tem casas há oito dias sem luz — Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo Os cinco maiores bancos públicos do país vão financiar até R$ 1,7 trilhão em programas de governo contidos no Plano Plurianual (PPA), entre 2024 e 2027, informou o Ministério do Planejamento nesta sexta-feira. O valor inclui empréstimos que serão concedidos pela Caixa, Banco do Brasil, BNDES, BNB e Banco da Amazônia (Basa).

Após as reclamações sobre a falta de luz na Rocinha, Zona Sul do Rio, a Light afirmou em nota, neste sábado, que "intensificou os esforços de campo na comunidade da Rocinha para buscar restabelecer os clientes que continuam sem energia". Há, segundo a empresa, dez equipes técnicas, incluindo técnico de apoio local para suporte logístico e supervisor técnico para coordenação das ações. No Centro de Controle Operacional da companhia, lideranças estão de prontidão, em apoio operacional, para acompanhar e monitorar as açõe





Moradores da Rocinha estão sem energia há mais de uma semanaMoradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, estão sem energia há mais de uma semana. A situação é alarmante e a falta de luz persiste na maior parte da comunidade. A Light informou que as ocorrências são provocadas pela sobrecarga na rede elétrica devido ao alto índice de ligações clandestinas. Os moradores realizaram um protesto fechando a Autoestrada Lagoa-Barra em ambos os sentidos. A associação de moradores da comunidade informou que a quantidade de localidades sem energia está aumentando e que a situação atual é preocupante, com postes pegando fogo e explosões de transformadores. A Rocinha pede socorro.

Banco do Brasil recebe estudo que mostra apoio do banco à escravidãoTraficantes de escravizados figuravam entre diretores e acionistas

Justiça mantém líder do tráfico da Rocinha preso em RondôniaRogério 157 está cumprindo pena em uma penitenciária de segurança máxima em Rondônia desde 2018

Exército ia cercar Rocinha quando armas apareceramOito metralhadoras foram encontradas em um carro abandonado na entrada da favela da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, então, o plano foi abortado.

Operário morre durante obra na encosta da RocinhaMarcos Paulo Santos Batista foi atingido por um cabo de aço que estava pendurado em um helicóptero que auxiliava durante o serviço

De biquíni, Anitta ostenta bronze ao surgir na Rocinha para gravação de novo clipeDaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

