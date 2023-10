Moradora da Tijuca que desapareceu a caminho de SP é encontrada

Rio - A moradora da Tijuca, Zona Norte, Aline Coelho Cardoso, de 34 anos, que estava desaparecida, foi encontrada nesta quinta-feira (26). A princípio, a jovem teve o celular roubado quando chegou em São Paulo e não conseguiu falar mais com os familiares.

Aline, que trabalha como esteticista especializada em designer de sobrancelhas masculinas, estava desaparecida desde o dia 16 de outubro, quando falou com a família pela última vez. Segundo os parentes, no dia 17, Aline teria embarcado em um ônibus com destino a São Paulo e o último sinal do celular teria sido na Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista, no dia 18 às 7h30.

