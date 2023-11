Monteiro vira contra Heide e é Bronze no Pan-Americano

Em duelo brasileiro pelo Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, vitória e medalha para Monteiro, 119º colocado, saiu atrás, mas bateu o jovem de 21 anos, 252º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 1/6 6/3 7/6 (7/5) após 2h15min de duração.

Após um grande primeiro set, Heide não manteve o ritmo e viu Monteiro subir aos poucos de nível para vencer com quebra. No terceiro os dois foram saque a saque com grande disputa. Monteiro abriu quebra e sacou para a vitória, Heide se recuperou, mas passou a sentir o tornozelo e foi mais para o risco no saque e no fundo. Monteiro abriu boa vantagem no tie-break e fechou a contagem para faturar sua primeira medalha.

Os dois brasileiros perderam na semi de simples e ficaram perto da vaga para a Olimpíada. Heide esteve a um ponto da vaga contra o argentino Facundo Acosta enquanto que Monteiro perdeu mais facilmente para o chileno Tomas Barrios. headtopics.com

