Monitoramento de carteiras garante maior transparência

A indústria financeira corre para se adaptar à resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permite ao varejo aplicar em fundos que investem 100% do patrimônio no exterior.

Ao divulgar a 175, a CVM formalizou ainda que está disposta a flexibilizar mais se houver transparência sobre onde os gestores estão investindo. E para atender a esta solicitação, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) desenvolveu um sistema de monitoramento das carteiras.

Este era, na realidade, um pleito antigo dos gestores, que agora correm para adequar seus produtos à nova resolução. A BB Asset tem hoje 40 fundos desta categoria nas famílias FX, BRL e feeder funds para investidores qualificados (mais de R$ 1 milhão em patrimônio líquido para investir). Já de olho na 175, a asset ampliou de seis para 13 gestoras globais de 2022 para cá para replicar seus fundos no Brasil. headtopics.com

Só em feeder funds são R$ 3,2 bilhões em PL, com 6 mil cotistas. O executivo acredita que na medida em que os juros caírem no Brasil esses ativos têm potencial grande de crescimento. “Quem compra Treasuries está com retorno alto. Mesmo uma empresa americana triplo A está com taxa de retorno entre 5% ou 6% ao ano mais a variação cambial”, observa Perrone.

“Diversificar em ativos globais é, no mínimo, é um hedge contra o mercado brasileiro. Pensa nas Americanas. Quantos fundos multimercados não sofreram naquele momento?”, diz Landers. Dos 16 fundos globais desta categoria, com US$ 500 milhões em PL, 10 serão adaptados para o varejo até o final do ano. headtopics.com

