Moeda argentina atinge novo valor mínimo e inflação se aproxima de 200%

Moeda atingiu um novo valor mínimo na quinta-feira, o que representa um risco para aumentar a inflação que se aproxima de 200% ao ano, ter desvalorizado em 54% a moeda do país, investidores preveem que o peso argentino ficará sob forte pressão, um sinal de que o mercado está desanimando com os suas medidas iniciais.

Justiça emite nova medida cautelar contra a reforma trabalhista do governo, que vai tentar reverter a decisãopara redefinir o programa de empréstimos de US$ 44 bilhões do país, o peso vem enfraquecendo no mercado paralelo. A moeda atingiu um novo valor mínimo na quinta-feira, um risco para aumentar a inflação que, de acordo com estimativas, ultrapassou os 200% ao ano no mês passado. Em sua primeira semana como presidente da Argentina, Milei desvalorizou drasticamente o peso e desmontou os subsídios de milhares de produtos, levando a aumentos galopantes de preço





O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogou, neste sábado (6), a decisão que proibia a apreensão de adolescentes durante a Operação Verão sem flagrante ou sem mandado. O documento foi assinado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do TJRJ.

Família diz que mecânico de bicicleta está preso por causa de erro da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará hoje (19) o aplicativo e site do Celular Seguro, que consegue bloquear em até 30 minutos smartphones que foram roubados ou furtados. O serviço é gratuito e funciona em todo o território nacional.

Imagens publicadas no Instagram mostram uma festa grandiosa organizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), que contou com a participação de juízes e familiares. O evento, chamado Sunset Confra 2023, teve a presença de bailarinos contratados e shows de músicos locais. No entanto, a festa foi parcialmente financiada por duas empresas privadas que têm processos tramitando no Tribunal de Justiça do Ceará, a BSPAR Incorporações e a Carmais. Alguns dos convidados do evento serão responsáveis por julgar esses processos.

Ministério da Justiça e Segurança Pública lança site e aplicativo contra roubos e furtos de aparelhos que permitirá o bloqueio do smartphone em dez minutos

