Modelo brasileira nega rumores de casamento com Endrick

A modelo brasileira, de 21 anos, negou os rumores de casamento com Endrick e afirmou que estão vivendo o presente. Ela também mencionou a possibilidade de um namoro à distância e o apoio que recebe do craque em sua carreira.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Atacante Endrick e modelo Gabriely Miranda planejam casamentoO atacante Endrick e a modelo Gabriely Miranda estão planejando oficializar a união. Os dois se conheceram no ano passado e a notícia de um possível casamento acendeu um alerta no mundo da bola. De acordo com informações do Portal Extra, Gabriely deve acompanhar a ida do jogador para a Europa para se apresentar ao Real Madrid quando ele completar 18 anos em julho deste ano - o que não agradou a família do craque. Apesar da família de Endrick apoiar o namoro do jogador com a modelo, os pais do atacante foram aconselhados a pedir para que o filho vá com calma neste assunto para evitar que a vida a dois atrapalhe a sua carreira. Segundo fontes do portal, um amigo próximo ao jogador ficará com ele no primeiro ano de contrato na capital da Espanha para que o jogador não perca o foco e se adapte melhor. 'Isso já aconteceu com vários jogadores brasileiros

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Namorada de Endrick abre o jogo sobre exposição em relacionamentoEndrick e a modelo vivem um relacionamento desde outubro do ano passado

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Crianças no Brasil estão mais altas, porém mais obesas, aponta pesquisaEstudo percebeu aumento de 600 gramas em crianças ao longo do tempo. O estudo mostrou que houve aumento de 1 centímetro na trajetória da altura infantil nessa faixa etária e maior prevalência de obesidade e excesso de peso entre as crianças.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Dorival diz o que Endrick tem de mais 'especial' como jogadorDorival Júnior falou sobre Endrick em sua coletiva prévia ao amistoso entre Brasil e Espanha

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Por que Manchester United exaltou e até agradeceu EndrickManchester United exaltou Endrick em suas redes sociais após a vitória do Brasil sobre a Inglaterra

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Quem é Lamine Yamal, o 'Endrick da Espanha' que foi destaque no amistoso contra o BrasilCria das canteras culés, o atacante tem ganhado cada vez mais espaço no Barcelona e também na seleção espanhola

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »