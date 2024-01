Moçambique empata com o Egito na Copa Africana de Nações 2023

Moçambique estreou na Copa Africana de Nações 2023 com um empate por 2 a 2 com o Egito, em duelo pela primeira rodada do Grupo B. Detalhe: os egípcios só evitaram a derrota graças a um pênalti convertido por Mohamed Salah nos acréscimos do segundo tempo.Mas o resultado não chegou a surpreender o atacante Gustavo Borges, que defenderá o Osasco Audax na quarta divisão do Campeonato Paulista em 2024.

Em 2023, ele foi o único brasileiro atuando na Moçambola, a primeira divisão moçambicana - e foi campeão pelo Ferroviário da Beira.“A seleção de Moçambique tem muitos jogadores bons, que atuam na Europa, no próprio país, e mesmo no continente da África também. Eu estou na torcida, de longe. Independente de qualquer coisa, acompanho mais ou menos porque sigo no Instagram o futebol de lá. Acho que tem muita seleção - Nigéria, África do Sul, Camarões - melhores, mas o jogo é jogado”, analisou Borges em entrevista ao Band.com.br





