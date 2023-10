Ministros pressionam Lula a desistir do déficit zero e presidente faz aceno

Ministros vêm pressionando o presidente Luiz Inácio da Silva a desistir da meta fiscal de déficit zero e flexibilizar um pouco para viabilizar mais investimentos em 2024, apurou a CNN. O titular da Fazenda, Fernando Haddad, resiste e argumenta que vai prejudicar a credibilidade da política econômica e o crescimento.

Ele também disse que o mercado é “ganancioso demais” e “fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida”. Mas fez um aceno ao ministro da Fazenda. “Então eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição”, disse. E acrescentou: “Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras.

