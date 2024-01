Ministros de Exteriores de la UE analizan plan de paz para Israel y Palestina

Los ministros de Exteriores de la UE analizan este lunes en Bruselas un plan de paz “integral” que ha puesto sobre la mesa el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ante la creciente presión internacional sobre Israel para que suavice la ofensiva en Gaza.

La cita busca no ser una más y los jefes de la diplomacia europea, que también se reunirán con los ministros de Exteriores palestino e israelí y con los representantes de los países clave de la región, analizarán ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que propone la celebración de una conferencia de paz “preparatoria”, con participación internacional, que permita sentar las bases para una negociación definitiva de una solución de dos Estado





