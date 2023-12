Ministro do STF decide que não cabe intervenção urgente sobre uso de câmeras em operações policiais em São Paulo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), acredita que o uso de câmeras em operações policiais em São Paulo deve ser implementado, mas decidiu neste sábado (30) que não cabe, neste momento, uma intervenção urgente e excepcional do STF. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo acionou a Presidência do STF com uma ação chamada suspensão de liminar para reverter uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O ministro, ao analisar o pedido, avaliou que o caso tem “indiscutível relevância”, porque o uso das câmeras corporais em policiais aumenta a transparência em operações, coibindo abusos e reduzindo o número de mortes nas regiões em confronto, e serve de proteção aos próprios policiais. Barroso concluiu, no entanto, que o tipo de ação apresentada pela Defensoria Pública não é o meio próprio para reverter decisão do Tribunal de Justiça do Estado e que, neste momento, não seria adequada uma intervenção excepcional da Presidência do ST





