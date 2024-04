Ministro do STF concede liberdade provisória a coronel da PM-DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória ao coronel Paulo José Bezerra, da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), preso em investigações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro. A decisão é desta quarta-feira (3). O militar é mais um da antiga cúpula da PM a sair da cadeia.

Nos últimos dias, o ministro concedeu liberdade a outros três coronéis: Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral Klepter Rosa, ex-subcomandante Marcelo Casimiro, ex-comandante de tropa Moraes, no entanto, havia negado inicialmente a revogação da prisão de Paulo José na data em que concedeu a liberdade aos outros e citou que o coronel “permanece como militar da ativa da PM-DF, havendo, portanto, fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas”. Ocorre que o coronel Paulo está na reserva desde o ano passado, fora dos quadros da P

