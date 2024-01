Ministro da Fazenda fala sobre possível candidatura de Lula à presidência

Indagado se a aprovação de reformas, a boa relação com lideranças do Congresso e os números da economia acima do esperado o colocam como possível candidato à presidência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao jornalque o nome de Luiz Inácio Lula da Silva é consenso no PT para 2026, mas alerta que o partido precisa começar a se preparar para essa transição, porque o problema “vai se colocar” na eleição seguinte. “O Lula foi três vezes presidente.

Provavelmente, será uma quarta”, disse ao jornal. “Ao mesmo tempo em que é um trunfo ter uma figura política dessa estatura por 50 anos à disposição do PT, também é um desafio muito grande pensar o 'day after'. Eu não participo das reuniões internas sobre isso. Mas, excluído 2026, o fato é que a questão vai se colocar. E penso que deveria haver uma certa preocupação com iss





