Ministro da Fazenda afirma que equipe econômica não se deixará levar por pressões sobre desoneração

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica não vai se "deixar levar" por pressões na discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos. Ele disse que as negociações com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) têm sido sobre a “forma e conteúdo”. Haddad afirmou ainda que Lira e Pacheco “não pareceram refratários a dialogar a reoneração”. As declarações foram dadas durante o programa Roda Vida, da TV Cultura.

“Nós compreendemos em todos os casos que elas não deveriam acabar de uma vez por todas de uma hora para a outra. Era preciso fazer com que os setores se adaptassem à nova realidade tributária do país que a reforma tributária inaugura com muita felicidade”, declarou Haddad. O ministro afirmou que propôs discutir, nos termos da reforma tributária, uma diluição do tempo e a definição de uma data para o fim gradual da desoneração





