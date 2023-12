Ministro da Economia da Argentina anuncia cortes de subsídios e licitações

O Ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou cortes de subsídios e licitações, entre outras medidas, para eliminar o 'vício em déficit'. Ele também informou que o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, uma desvalorização de 54% da moeda nacional. Caputo apresentou nove medidas para cortar gastos públicos e reter dólares, além de uma décima medida de caráter social.

Ele admitiu que a situação socioeconômica no país vai se agravar, inclusive com aumento da inflação, que já supera 140% em 12 meses





