Ministro da Casa Civil diz que presidente autorizou negociações sobre desoneração da folha de pagamento

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a tocar as negociações sobre o tema da desoneração da folha de pagamento dos municípios, indicando que espera um “entendimento” em breve. “Quando você desonera, você tem que compensar e dizer de onde vem o dinheiro… Por isso essa negociação vai ser feita para encontrar um meio termo.

O presidente Lula já autorizou o ministro Fernando Haddad a fazer essa negociação”, disse o ministro em entrevista à GloboNews.O ministro disse ainda que o diálogo do governo com o Senado sobre o tema, feito através do Ministério da Fazenda, tem sido “intenso”, defendendo os esforços do Executivo para “diminuir o impacto fiscal” da desoneraçã

