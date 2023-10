Ministro assina retirada do Porto de Santos do Programa Nacional de Desestatização

Entre as obras de acesso, o político destacou que o túnel Santos-Guarujá deve sair do papel em breve, com a apresentação do projeto inicial ainda em 2023 (Germano Lüders/Exame)

"A decisão do presidente Lula é pela não privatização do Porto de Santos. Vamos esquecer esse debate para trazer mais previsibilidade para os investimentos", afirmou o ministro durante cerimônia promovida na cidade do litoral paulista.. Como exemplo, Costa Filho citou projetos de mobilidade urbana e dragagem.

Entre as obras de acesso, o político destacou que o túnel Santos-Guarujá deve sair do papel em breve, com a apresentação do projeto inicial ainda em 2023. Já a obra deve começar em 2024 com R$ 13 bilhões em investimentos, divididos entre o governo federal e estadual. headtopics.com

Segundo Costa Filho, a União e o Estado de São Paulo têm dialogado sobre os recursos necessários para custear a obra."O foco do Lula é ampliar diálogo com Tarcísio para trabalhar em conjunto." Produção e distribuição de informações, com o melhor conteúdo de notícias, vídeos e o maior acervo de fotojornalismo do País.A XR Advisor cresce 61% em um ano com soluções de negócios diversificadas

