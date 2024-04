Ministra Esther Dweck comenta show de Madonna em Copacabana

Caiu como uma bomba no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) a notícia que a cantora Madonna faria um show em Copacabana no primeiro fim de semana de maio. “Eu falei: ‘Meu Deus do céu’”, contou, aos risos, a ministra Esther Dweck ao, quando comentou sua reação ao receber a notícia. Nada contra a “rainha do pop”.

Mas um espetáculo desse porte, complementou, poderia criar transtornos para os milhares de inscritos no Rio de Janeiro para o Concurso Nacional Unificado (CNU), já apelidado de “Enem dos Concursos”. “Mas depois vimos que não afeta. É no dia anterior .” A pasta segue a todo o vapor nos preparativos e, mesmo sem a coincidência de datas, a notícia gerou uma reaçã

