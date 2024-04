Ministra do Planejamento e Orçamento discute reavaliação da meta de superávit

Em relação a este ano, a ministra do Planejamento e Orçamento explicou que a reavaliação é feita "mês a mês"; já sobre a meta do ano que vem, Simone Tebet disse que vai depender das medidas de receita). Em relação a este ano, ela explicou que a reavaliação é feita "mês a mês". Sobre a meta do ano que vem, disse vai depender, principalmente, das medidas de receita.(PPA) de 2024-2027. "O que eu posso adiantar é que está na mesa a discussão da meta 24 e 25, a rediscussão", disse.

Ela afirmou que as medidas pela ótica da receita estão se exaurindo e não descartou que uma mudança na meta de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) tenha que ser feita. "Eu, liberal que sou, queria manter 0,5 positivo. Vamos colocar na mesa receitas e despesas. Se a conta não der 0,5% do PIB, vamos levar para a JEO (Junta de Execução Orçamentária) decidir o que fazer", disse Tebe

