Ministra do Planejamento avalia meta fiscal deste ano "mês a mês"

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira (2) que a meta fiscal deste ano é avaliada "mês a mês" e destacou maio como o período em que o governo terá uma "visão real" do que acontecerá com o alvo de 2024, traçado para zerar o déficit do resultado primário. No próximo mês é quando o governo publica o segundo relatório bimestral de avaliação de Receitas e Despesas.

O primeiro relatório bimestral, divulgado no final de março, revelou um déficit de 0,1% do PIB, admitido dentro da banda do arcabouço fiscal. "O que eu posso adiantar, que é o que Haddad já adiantou, é que está na mesa a discussão da meta de 2024 e 2025, a rediscussão", disse. Questionada então se, além do alvo para 2025, a meta deste ano também poderia ser revisada, Tebet corrigiu. "Não, não está sendo rediscutida , só afirmei que na meta deste ano, 'A' menos 'B' tem que dar zero. É mês a mês que a gente vai avaliar", disse a ministr

