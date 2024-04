Ministra do Meio Ambiente e presidente do BNDES anunciam contrato de R$ 10,4 bilhões para iniciativas de enfrentamento da emergência climática

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciaram, nesta segunda-feira, 1º, a assinatura do contrato para execução de R$ 10,4 bilhões pelo Fundo Clima. Iniciativas voltadas ao enfretamento da emergência climática terão prioridade na utilização da verba.

'Nós teremos investimentos na área urbana sobretudo eletrificação de Frota para o transporte coletivo considerando municípios de pequeno porte na área de Floresta algo em torno de 1% desse recurso para projeto de manejo Florestal e restauração Florestal da parte de energia também, mas também na parte de bioeconomia e outras ações', disse Marina A ministra afirmou ainda que parte desses recursos poderão financiar obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como no caso de eletrificação de frotas urbanas de transporte públic

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Após agendas ligadas ao meio ambiente e economia, Macron chega a Brasília para pauta políticaNa capital federal, chefe de Estado francês se reunirá com Lula e com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Desperdício de alimentos tem impacto no clima e meio ambienteO custo da perda e do desperdício de alimentos na economia global é estimado em US$ 1 trilhão segundo estudo do Pnuma

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Em visita de Macron ao Brasil, meio ambiente estará no centro da pautaPresidente francês deve visitar região ribeirinha em Belém

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Macron poderá explicar ao Brasil se quer proteger o meio ambiente ou os produtores francesesO futuro do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul depende dessa definição

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, homenageia Luzia de Pinta na Semana das Nações de Matriz AfricanaEvento faz parte das comemorações do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Em meio a pressões, ministra da Saúde demite responsável pelos hospitais federais do RioExoneração se dá depois de uma série de notícias sobre o mau funcionamento da rede

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »