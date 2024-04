Ministra de Sanidad critica promoción de pseudoterapia por parte de Pablo Motos

“Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud”. Son palabras que Mónica García, ministra de Sanidad, ha publicado este lunes en la red social X sobre un vídeo de Pablo Motos en el que promociona lo que califica como “la máquina más top de regeneración celular”. El presentador de televisión publicó hace cinco días el vídeo en Instagram.

En él habla de una cama “rara y espacial” con la doctora Anna Baeza, de la Sha Wellness Clinic de Alicante. En este momento, la doctora empieza a enumerar los supuestos beneficios del artilugio, que no cuentan con respaldo científico que los avalen. “Esta cama rara lo que va a hacer es coger el aire de la habitación y la va a convertir en plasma atmosférico frío, que es una forma de la materia. Tenemos: sólido, líquido, gas y plasma, y podemos tener plasma caliente o frío. Esta va a hacer frío, para no hacer daño”, dice Baez

