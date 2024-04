Ministra da Igualdade Racial se filiará ao PT para disputar vice-prefeitura do Rio

Uma das cotadas para ocupar a posição de vice na chapa liderada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição à Prefeitura do Rio, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, vai se filiar ao PT nesta terça-feira, 2. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, uma das principais apoiadoras da indicação de Anielle para vice de Paes.

Apesar de a filiação no Rio marcar um avanço na articulação para que Anielle chegue nas eleições como vice de Paes, isso não encerra a discussão. De um lado, ainda não há consenso no PT quanto à indicação da ministra. De outro, parte do PSD defende uma chapa puro-sangue para a disputa na capital fluminense. Além disso, o PDT também pleiteia a posição de vice. Irmã da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta em 2018, Anielle é a aposta do PT para aumentar o peso da sigla no Rio de Janeir

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RevistaISTOE / 🏆 16. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministra propõe igualdade salarial para homens e mulheresCida Gonçalves protesta contra ação ajuizada no STF lei de 2023

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Em gesto do PT a Paes, Lula filia ministra com casa cheia no RioOrganização do ato de filiação de Anielle Franco espera cerca de 3 mil pessoas no Circo Voador

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Anielle Franco anuncia ato de filiação ao PT com presenças de Lula e JanjaEvento está programado para a próxima terça-feira (2), no Rio; ministra da Igualdade Racial não era filiada a outro partido

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Em meio a pressões, ministra da Saúde demite responsável pelos hospitais federais do RioExoneração se dá depois de uma série de notícias sobre o mau funcionamento da rede

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ministra da Saúde demite diretor após denúncia de redes de hospitais federais no Rio de JaneiroMudança vem após reunião ministerial, que contou com situação atípica contra ministra. Nísia terá nova reunião com Lula nesta terça-feira (19)

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Rio bate novo recorde de calor e banhistas aproveitam dia em praias do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »