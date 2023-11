Ministério Público do Rio pede condenação de modelo por estupro

O Ministério Público do Rio requereu a condenação do modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp por estupro contra uma jovem após uma festa na Zona Sul da cidade. Nas alegações finais do processo, a promotora Ana Cristina Fernandes Pinto Villella pondera que, de acordo com as informações do inquérito policial, o crime ocorreu na casa do rapaz quando ele se recusou a usar preservativo e passou a forçar a relação sexual com a vítima

. Vilella pontua que, embora inicialmente a jovem tenha consentido com o ato, ela passou a gritar diante da recusa dele em colocar a camisinha e da “brusca penetração”. Em depoimento prestado na Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), a vítima contou que pediu que o modelo parasse, pois estava sentindo dor. “(…) inconteste concluir que o réu cometeu o delito de estupro que lhe é imputado, causando à jovem vítima lamentáveis e sérios traumas psicológicos, que levará para o resto de sua vida”, escreve a promotora. No depoimento, a jovem diz ter conhecido o modelo em uma festa em São Conrado. Ao chegar em casa, mandou uma mensagem para seu perfil no Instagram e ele a teria convidado para ir até sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Após o estupro, a vítima contou ter ido até um hospital onde tomara o coquetel de remédios contra doenças sexualmente transmissíveis. No dia seguinte, ao procurar o Instituto Médico-Legal (IML), alguns dos exames restaram prejudicados em razão do lapso tempora

